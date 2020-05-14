Лекарство с огорода: Врачи рассказали о полезных свойствах чистотела





Сок чистотела характеризуется сильными бактерицидными свойствами, но в больших концентрациях он мало чем отличается от яда. Высокую траву с крупными желтыми цветами нужно использовать в сочетании с молочными продуктами, которые подавляют воздействие токсинов. За многие годы применения в народной медицине чистотел заработал славу эффективного средства против грибка, угрей, фурункулеза, экземы, чесотки, мозолей и бородавок.Отварами на основе этого растения обмывают пораженные участки тела либо добавляют их в теплую ванну. Врачи говорят, что чистотел может вылечить даже герпес на губах. Его также используют при лечении кашля, туберкулеза, бронхиальной астмы, колита, воспаления кишечника и язвы желудка. Поэтому специалисты рекомендуют дачникам отвести определенное место для выращивания чистотела, который нужно огородить от других растений.