Эксперты назвали 5 ошибок при использовании банковской карты





Банки придумывают разные схемы для привлечения клиентов. В некоторых случаях кэшбек может достигать 30%. Возврат с покупок может приходить в виде рублей или бонусов. Благодаря таким акциям, в месяц можно заработать до нескольких тысяч рублей.Некоторые люди в погоне за кэшбеком заводят несколько карт, к примеру, по одной начисляются большие проценты за услуги салонов красоты, по другой – за покупки в гипермаркетах. Важно понимать, что расходы за обслуживание «пластика» могут превысить размер сэкономленных средств.Эксперты советуют не игнорировать кредитки с льготным периодом. Если человек уверен в своем финансовом положении, то может положить зарплату на депозит под хорошие проценты и без потери начислений при снятии. При этом аналогичную сумму он возьмет по кредитной карте. В конце месяца средства с депозита пойдут на погашение займа, но останутся начисленные проценты.При оформлении карты нужно узнать, подключена ли к ней функция овердрафта (возможность потратить больше суммы на счету). Иногда банки не сразу производят списание, а человек смотрит на баланс и продолжает тратить, уходя в минус. На лишние потраченные средства обычно начисляются проценты – 20-40% годовых.В целях безопасности эксперты рекомендуют замазать CVC-код, размещенный на задней стороне карты. В противном случае при оплате можно лишиться своих денег.