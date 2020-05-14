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В России из-за коронавируса могут отменить перемены в школах

В России из-за коронавируса могут отменить перемены в школах и других учебных заведениях. Это позволит сократить количество контактов учеников друг с другом.
В России из-за коронавируса могут отменить перемены в школах

В Роспотребнадзоре отметили, что риск передачи коронавируса пока сохраняется, ввиду чего все ведомственные структуры должны работать по определенным рекомендациям. Особое внимание стоит уделить учебному процессу, так как сейчас в российских школах идет активная подготовка к ЕГЭ и итоговой аттестации.
«Педагогическому и руководящему составу нужно проработать методики противодействия скоплениям учеников в помещениях. Также стоит сократить количество человек в классах на уроках, разделив их на подгруппы. Массовые мероприятия необходимо исключить. В каждом кабинете рекомендуется установить дозаторы с антисептиками для общего пользования», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также предложили разработать особый график посещения экзаменов для того, чтобы ученики не собирались вместе в коридорах в ожидании входа в кабинет. Руководство школ должно обеспечить соблюдение правил социальной дистанции. На экзаменах лучше использовать рассадку учеников по зигзагу за партами.

Министерство просвещения РФ также обнародовало правила организации образовательного процесса во время пандемии коронавируса. Сейчас рассматривается вопрос о перенесении начала следующего учебного года, но пока оно запланировано на сентябрь.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:09

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