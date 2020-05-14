Доцент Георгий Фролов: "Более эффективно защитить руки от COVID-19 могут латексные перчатки"





Как отметил Георгий Фролов, для того, чтобы перчатки принесли пользу, необходимо подобрать их правильный размер. Для дезинфекции перчаток из латекса можно использовать антисептические салфетки, а аэрозоли, в свою очередь, подойдут для изолирующих или тканевых аналогов. Для правильной обработки рук в перчатках нужно комбинировать их мытье мылом с поверхностно-активными веществами. Также важно обеспечить увлажнение кожи кремом для рук, так как защитные средства негативно сказываются на ней.После возвращения домой с улицы специалист советует снять перчатки, положив их в специальный пакет, раздеться и помыть обувь. На этом этапе можно приступать к дезинфекции защитного средства.