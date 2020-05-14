Доцент Георгий Фролов: "Более эффективно защитить руки от COVID-19 могут латексные перчатки"
По словам доцента Георгия Фролова, более эффективно защитить руки от COVID-19 помогут латексные перчатки. Ученый, который работает в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», рассказал, что они лучше поддаются дезинфекции.
Как отметил Георгий Фролов, для того, чтобы перчатки принесли пользу, необходимо подобрать их правильный размер. Для дезинфекции перчаток из латекса можно использовать антисептические салфетки, а аэрозоли, в свою очередь, подойдут для изолирующих или тканевых аналогов. Для правильной обработки рук в перчатках нужно комбинировать их мытье мылом с поверхностно-активными веществами. Также важно обеспечить увлажнение кожи кремом для рук, так как защитные средства негативно сказываются на ней.
После возвращения домой с улицы специалист советует снять перчатки, положив их в специальный пакет, раздеться и помыть обувь. На этом этапе можно приступать к дезинфекции защитного средства.
Как отметил Георгий Фролов, для того, чтобы перчатки принесли пользу, необходимо подобрать их правильный размер. Для дезинфекции перчаток из латекса можно использовать антисептические салфетки, а аэрозоли, в свою очередь, подойдут для изолирующих или тканевых аналогов. Для правильной обработки рук в перчатках нужно комбинировать их мытье мылом с поверхностно-активными веществами. Также важно обеспечить увлажнение кожи кремом для рук, так как защитные средства негативно сказываются на ней.
После возвращения домой с улицы специалист советует снять перчатки, положив их в специальный пакет, раздеться и помыть обувь. На этом этапе можно приступать к дезинфекции защитного средства.