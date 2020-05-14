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«Я не буду за ней бегать»: Илья Яббаров разорвал отношения с Настей Голд

Илья Яббаров разорвал отношения с Настей Голд, при этом инициатором расставания выступила сама девушка. В ответ на предложение участницы «Дома-2» молодой человек заявил, что не собирается за ней «бегать».
«Я не буду за ней бегать»: Илья Яббаров разорвал отношения с Настей Голд

Отношения Ильи Яббарова и Насти Голд были безоблачными совсем недолго. Даже в начале романа у пары возникали серьезные конфликты, доходящие до рукоприкладства. После одного из таких инцидентов ведущие даже попросили молодых людей покинуть Сейшелы и пытаться стоить любовь на периметре в Подмосковье.

Это на некоторое время отрезвило Яббарова и Голд, и они стали относиться друг к другу терпимее. Однако вскоре ссоры возобновились. Теперь поводом для них стала ревность девушки к своей предшественнице – Алене Рапунцель. Участник «Дома-2» всячески оберегал мать своего ребенка, вернувшуюся на проект, и это сильно задевало Голд. В итоге она почувствовала себя лишней и решила предложить возлюбленному расстаться.

На такое заявление девушки Яббаров ответил крайне неожиданно как для нее самой, так и для многих поклонников пары. Он заявил, что принимает предложение и не собирается «бегать» за экс-возлюбленной. По мнению молодого человека, он не сделал ничего плохого, и в этой ситуации «абсолютно прав», поэтому извиняться не за что. Кроме того, оправдывать ожидания публики и вымаливать еще один шанс у Голд в планы участника телестройки не входит.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:48

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