Доктор Мясников назвал своих критиков «дебилами»





В студии шоу Соловьёва доктор Мясников рассказал о том, как столкнулся с критикой интернет-пользователей. Речь шла о публикации с фото, на котором он запечатлён в защитном костюме. В комментариях один из подписчиков заметил, что ещё некоторое время назад врач подверг сомнению данные средства индивидуальной защиты, а затем сам его надевает. Александр Мясников говорит, что и этому «дебилу», и ему подобным не желает подавать пример, так как некоторые могут вслед за ним отказываться от костюмов, тем самым лишний раз подвергаясь вероятному риску инфицирования.Доктор Мясников в Telegram-канале, соцсетях и в телепередачах часто освещает вопросы, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. Многие интернет-пользователи и зрители доверяют словам специалиста, однако нередко находятся и критики, пытающиеся найти в высказываниях Мясникова «несостыковки», а затем указать на них врачу.