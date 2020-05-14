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Доктор Мясников назвал своих критиков «дебилами»

Известный российский телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников резко отреагировал на критикующих его слова людей. В недавнем эфире программы «Соловьёв. Live» доктор назвал подвергающих сомнению его высказывания «дебилами».
Доктор Мясников назвал своих критиков «дебилами»

В студии шоу Соловьёва доктор Мясников рассказал о том, как столкнулся с критикой интернет-пользователей. Речь шла о публикации с фото, на котором он запечатлён в защитном костюме. В комментариях один из подписчиков заметил, что ещё некоторое время назад врач подверг сомнению данные средства индивидуальной защиты, а затем сам его надевает. Александр Мясников говорит, что и этому «дебилу», и ему подобным не желает подавать пример, так как некоторые могут вслед за ним отказываться от костюмов, тем самым лишний раз подвергаясь вероятному риску инфицирования.

Доктор Мясников в Telegram-канале, соцсетях и в телепередачах часто освещает вопросы, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. Многие интернет-пользователи и зрители доверяют словам специалиста, однако нередко находятся и критики, пытающиеся найти в высказываниях Мясникова «несостыковки», а затем указать на них врачу.

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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:54

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