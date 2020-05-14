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В Госдуме РФ предложили повысить размер детских пособий в два раза

По инициативе Владимира Путина в законодательство РФ хотят внести поправки о размере детских пособий. В Госдуме предложили повысить выплаты молодым родителям в два раза.

Как сообщает представитель «Единой России» Андрей Турчак, партия подготовила законопроект, который увеличивает минимальный размер ежемесячных детских пособий с 3,3 до 6,7 тысяч рублей. Ранее подобные нововведения обсуждали президент России с министрами и главами регионов на очередном совещании. В пресс-службе Госдумы информируют, что выплаты станут доступны молодым семьям, студентам и неработающим соотечественникам. Поправки будут приняты до конца следующей недели — 21 и 22 мая.

Известно, что новый социальный пакет предлагает повысить пособия для тех, кто остался без работы во время декретного отпуска. Финансовую помощь поднимут с 6 до 13,5 тысяч рублей. Средства можно получить с 1 июня после подачи заявления на сайте Госуслуг. Другие превентивные меры включают в себя помощь россиянам с детьми, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции: по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь будут начислять всем семьям с ребенком до трех лет.

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Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:30

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