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Ученые назвали все подтвержденные факты о Бермудском треугольнике

Ученые собрали вместе все факты о вызывающем многочисленные споры Бермудском треугольнике. Термин в середине XX века ввел в обиход американец Джонс.
Ученые назвали все подтвержденные факты о Бермудском треугольнике

Джонс описал свои знания о Бермудском треугольнике в небольшой брошюре. Название прижилось, но о самом таинственном месте люди предпочитали не говорить. В 1974 году Чарльз Берлиц издал книгу с аналогичным названием, разошедшуюся миллионным тиражом. О необычном явлении стали писать в прессе, снимать фильмы, но далеко не все публикации сопровождались достоверными фактами.

Вершинами Бермудского треугольника площадью в 1 млн «квадратов» являются Бермудские острова, мыс Флориды и Пуэрто-Рико. По некоторым данным, он охватывает север Карибского моря и Мексиканский залив.

В этой местности преобладает субтропический климат. На тропики приходится небольшая часть территории. Благодаря течению Гольфстрим вода в Бермудском треугольнике всегда теплая, а атмосферное давление высокое. В таинственной зоне дуют пассатные ветра, а на ее дне кроме ила и песка имеется вулканический пепел. 90 дней в году здесь идут шторма.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:41

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