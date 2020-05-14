Ученые назвали все подтвержденные факты о Бермудском треугольнике





Джонс описал свои знания о Бермудском треугольнике в небольшой брошюре. Название прижилось, но о самом таинственном месте люди предпочитали не говорить. В 1974 году Чарльз Берлиц издал книгу с аналогичным названием, разошедшуюся миллионным тиражом. О необычном явлении стали писать в прессе, снимать фильмы, но далеко не все публикации сопровождались достоверными фактами.Вершинами Бермудского треугольника площадью в 1 млн «квадратов» являются Бермудские острова, мыс Флориды и Пуэрто-Рико. По некоторым данным, он охватывает север Карибского моря и Мексиканский залив.В этой местности преобладает субтропический климат. На тропики приходится небольшая часть территории. Благодаря течению Гольфстрим вода в Бермудском треугольнике всегда теплая, а атмосферное давление высокое. В таинственной зоне дуют пассатные ветра, а на ее дне кроме ила и песка имеется вулканический пепел. 90 дней в году здесь идут шторма.