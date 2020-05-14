Зараженный коронавирусом Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии





Дмитрий Песков рассказал в интервью одному из российских изданий, что сейчас находится в больнице с двусторонним воспалением легких. По словам представителя Кремля, его бы не госпитализировали, если бы речь шла об односторонней пневмонии, от которой «лечатся даже дома». На данный момент все сотрудники администрации президента ежедневно сдают тесты на наличие COVID-19. Этот фактор вызывал у политика «чувство, что все находится под контролем».», - добавил Песков. Положительные результаты выявили не только у пресс-секретаря Владимира Путина, но и у его жены: Татьяна Навка жаловалась на повышенную температуру. Государственный деятель говорит, что самым главным в терапии коронавируса является своевременность, ведь «легкие не столько пожирает сам патоген, сколько собственный организм».