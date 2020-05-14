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«Зовет меня фашистом»: Прилепин рассказал Собчак о причинах своей неприязни к Богомолову

Захар Прилепин рассказал Ксении Собчак о причинах своей неприязни к Константину Богомолову и его отцу. По словам писателя, родитель режиссера называл его «фашистом», а теперь подобные выражения позволяет себе и сам супруг журналистки.

Заместитель художественного руководителя по литературной части МХАТа им. М. Горького стал гостем нового выпуска «Осторожно, Собчак!». В эфире шоу Захар Прилепин рассказал не только о своей работе и некоторых политических взглядах, но и поделился более личными моментами. Так писатель откровенно признался в неприязни к супругу Ксении Собчак Константину Богомолову.

По утверждению Прилепина, причина тому достаточно весомая. Отец режиссера еще десять лет назад начал критиковать публициста и его работы, а недавно к этому подключился и сам Богомолов-младший. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной поддерживает мнение родителя о профнепригодности писателя, и даже позволяет себе нелестные высказывания в его адрес.

По словам гостя студии «Осторожно, Собчак!», кинокритик Юрий Богомолов называл его «фашистом», что теперь повторяет и его сын. После этих слов телеведущая решила процитировать писателю слова Иосифа Сталина об отсутствии ответственности нового поколения за деяния старого. Таким образом журналистка подчеркнула, что не отвечает за высказывания супруга и не все его взгляды разделяет.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:21

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