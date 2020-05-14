АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

Роза Сябитова дала советы женщинам, как «стать хозяйкой своего мужчины»

Соведущая романтического телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова на странице в Instagram поделилась с подписчиками очередными советами, помогающими построить крепкие отношения. В этот раз «телесваха» объяснила, как женщина может «стать хозяйкой своего мужчины».
Роза Сябитова дала советы женщинам, как «стать хозяйкой своего мужчины»

В первую очередь, написала Сябитова, представительница прекрасного пола должна самостоятельно управлять собственной жизнью. В отношениях женщина ни в коем случае не должна допускать и смиряться с неуважением со стороны избранника, а также чувствовать вину за то, что мужчина «играет по её правилам». Кроме того, Роза Сябитова рекомендует «не бросаться сломя голову» по первому звонку возлюбленного, если, к примеру, планов на встречу не было, а у него «резко возникло желание».

Не советует ведущая соглашаться на назначенные в последнюю минуту или в неудобное время свидания, так как это может указывать на то, что мужчина не воспринимает свою избранницу как личность, а тем более «стать его хозяйкой» в будущем вряд ли удастся. Последний ценный совет от Розы Сябитовой – не ездить на свидание к мужчине через весь город, даже если у женщины есть своё авто. Стоит помнить, что расстояние между двумя людьми одинаковое и на встречу избраннику ехать ровно столько же, как и его паре.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сравнил экономический кризис с «долговой…
Ученые обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые…
Александр Гобозов возвращается в…
В Сети появились рендеры нового Honor…
В США оценили сложности проведения военных операций на территории России и…
Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров назвал главный плюс переноса…
Лекарство с огорода: Врачи рассказали о полезных свойствах…
Вячеслав Фетисов о фигурном катании: «Некоторые спортсменки к 18 годам становятся…
В России из-за коронавируса могут отменить перемены в…
Доцент Георгий Фролов: "Более эффективно защитить руки от COVID-19 могут латексные…
Пенсионный фонд рассказал об лучшем времени для подачи заявки на выплаты для…
Эксперты назвали 5 ошибок при использовании банковской…
Доктор Мясников назвал своих критиков…
«Я не буду за ней бегать»: Илья Яббаров разорвал отношения с Настей…
Ученые назвали все подтвержденные факты о Бермудском…
Роза Сябитова дала советы женщинам, как «стать хозяйкой своего…
В Госдуме РФ предложили повысить размер детских пособий в два…
«Зовет меня фашистом»: Прилепин рассказал Собчак о причинах своей неприязни к…
"Трудности самоизоляции": Бабкина лишена возможности видеться с сыном и…
Зараженный коронавирусом Дмитрий Песков рассказал о своем…
Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка поделилась новостями из…
Американские нейробиологи рассказали, как мозг человека создает…
На фоне сообщения о расставании Эмина Агаларова с супругой его тёща отметила день…
В Совфеде РФ рассказали об изменении в начислении пенсий с 1…
Сергей Жигунов познакомил «копию» Анастасии Заворотнюк Викторию Ворожбит с…
Академик РАН Сергей Колесников рассказал о «военном» сценарии вакцинации от…
В NYT не сомневаются в точности материала о статистике смертности от коронавируса в…
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс об уходе из группы: «Наши пути разошлись совсем…
Просмотреть все новости