Роза Сябитова дала советы женщинам, как «стать хозяйкой своего мужчины»





В первую очередь, написала Сябитова, представительница прекрасного пола должна самостоятельно управлять собственной жизнью. В отношениях женщина ни в коем случае не должна допускать и смиряться с неуважением со стороны избранника, а также чувствовать вину за то, что мужчина «играет по её правилам». Кроме того, Роза Сябитова рекомендует «не бросаться сломя голову» по первому звонку возлюбленного, если, к примеру, планов на встречу не было, а у него «резко возникло желание».Не советует ведущая соглашаться на назначенные в последнюю минуту или в неудобное время свидания, так как это может указывать на то, что мужчина не воспринимает свою избранницу как личность, а тем более «стать его хозяйкой» в будущем вряд ли удастся. Последний ценный совет от Розы Сябитовой – не ездить на свидание к мужчине через весь город, даже если у женщины есть своё авто. Стоит помнить, что расстояние между двумя людьми одинаковое и на встречу избраннику ехать ровно столько же, как и его паре.