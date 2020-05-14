Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка поделилась новостями из больницы
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом. Спустя сутки после госпитализации фигуристка поделилась в Instagram Stories новостями из больницы.
Навка рассказала, что температура держалась только два дня, а потом состояние стало улучшаться. Супруги решили лечиться в больнице ради безопасности остальных членов семьи. За детьми, Александрой Жулиной и Надеждой Песковой, присматривает мать фигуристки Раиса Анатольевна.
На первом больничном снимке Навка показала букет пионов. Вероятно, цветы спортсменке передали близкие. На втором кадре запечатлен график переворачивания тяжелых пациентов. Если его не соблюдать, появятся пролежни.
Ранее Елизавета Пескова оценила вероятность заражения COVID-19 от отца. Родственники виделись 10 дней назад на улице, поэтому, скорее всего, дочь пресс-секретаря президента здорова.
Навка рассказала, что температура держалась только два дня, а потом состояние стало улучшаться. Супруги решили лечиться в больнице ради безопасности остальных членов семьи. За детьми, Александрой Жулиной и Надеждой Песковой, присматривает мать фигуристки Раиса Анатольевна.
На первом больничном снимке Навка показала букет пионов. Вероятно, цветы спортсменке передали близкие. На втором кадре запечатлен график переворачивания тяжелых пациентов. Если его не соблюдать, появятся пролежни.
Ранее Елизавета Пескова оценила вероятность заражения COVID-19 от отца. Родственники виделись 10 дней назад на улице, поэтому, скорее всего, дочь пресс-секретаря президента здорова.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:09