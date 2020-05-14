Американские нейробиологи рассказали, как мозг человека создает дезинформацию





При этом, когда происходит передача сведений другим лицам, ошибки восприятия только усугубляются. Как отметили нейробиологи, любой человек невольно может быть источником дезинформации. Во время проведения эксперимента ученые ознакомили добровольцев с четырьмя социальными проблемами. Показатели по двум из них были общепринятыми, а по остальным - противоречили распространенному в обществе мнению. Оказалось, что если взгляд людей на проблему не совпадал с их личным видением ситуации, мозг неправильно запоминал статистические данные. Происходило искажение информации, чтобы она лучше вписалась в «картину мира» испытуемых.В ходе проведения второго этапа исследования добровольцы сыграли в «телефон». Нейробиологи сообщили им конкретные цифры по соцпроблеме и попросили, чтобы данные были переданы дальше. Оказалось, что дезинформация росла от испытуемого к испытуемому, отклоняясь от фактических сведений в сторону общепринятого общественного мнения. Ученые пришли к выводам, что люди не всегда могут доверять своей памяти, так как есть место здоровому скептицизму.