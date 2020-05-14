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"Трудности самоизоляции": Бабкина лишена возможности видеться с сыном и мужем

Надежда Бабкина на некоторое время лишена возможности видеться с сыном и мужем. После выписки из клиники певица соблюдает режим самоизоляции, контактируя только с приходящей медсестрой.
"Трудности самоизоляции": Бабкина лишена возможности видеться с сыном и мужем

С родными, друзьями и коллегами создательница ансамбля «Русская песня» общается исключительно по телефону или с помощью видеосвязи. Пока неизвестно, как долго Бабкиной придется прожить в подобном режиме, но на данный момент такие меры самоизоляции необходимы. Дело в том, что имевшие место проблемы со здоровьем у артистки ослабили ее иммунитет, и теперь звезде эстрады предстоит длительный период реабилитации.

Концертный директор Бабкиной Сергей Горох отмечает, что чувствует его подопечная себя вполне бодро. Перенесенный певицей коронавирус никак не отразился на ее «боевом настроении», и аппетит у знаменитости отменный. Единственное, что по-настоящему беспокоит артистку, так это одиночество. Ранее у исполнительницы не было опыта вынужденной самоизоляции, поэтому отсутствие возможности видеться с самыми близкими людьми для нее стресс.

Однако Надежда Бабкина старается сохранять позитивный настрой и поддерживает связь с сыном и мужем посредством Скайпа. Также в свободное от лечебных процедур время певица репетирует пьесу, которая будет поставлена после окончания карантина на сцене одного из театров столицы.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:17

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