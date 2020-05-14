В Совфеде РФ рассказали об изменении в начислении пенсий с 1 июля

«Не переживайте, из-за сдвига сроков задержек по выплатам не будет. Пенсионеры могут воспользоваться любым удобным способом, например, получить деньги на почте, на дому, через сберегательный счет», - пояснила Бибикова.





Чиновники хотели с июля начать начислять пенсии на карты национальной платежной системы «Мир», гарантирующей безопасность переводов. В связи с введенными карантинными ограничениями переход переносится на 1 октября.Банк России пообещал продолжить работу по переводу пенсий на все доступные россиянам платежные системы. Переход на «Мир» перенесен, чтобы пожилым гражданам не пришлось нарушать самоизоляцию.