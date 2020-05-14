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На фоне сообщения о расставании Эмина Агаларова с супругой его тёща отметила день рождения

Супруга известного исполнителя и музыканта Эмина Агаларова Алёна Гаврилова в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала небольшие ролики, снятые в день рождения матери. Тёща певца решила устроить семейный праздник, несмотря на появившееся накануне сообщение о расставании дочери с мужем.
На фоне сообщения о расставании Эмина Агаларова с супругой его тёща отметила день рождения

В кадрах обнародованных видео мать Алёны Гавриловой танцует с супругом под композицию Зыкиной «Течёт река Волга». Родители жены Агаларова выглядят не слишком радостно, однако день рождения всё же отмечают и в целом особой грусти не проявляют, медленно кружась под музыку, общаясь и слегка улыбаясь друг другу. В ролике не заметно, приглашала ли тёща музыканта гостей на праздник, или его поводили в узком семейном кругу.

Напомним, о расставании с супругой Эмин Агаларов сообщил на странице в соцсети, сопроводив запись архивным свадебным снимком. В посте музыкант поблагодарил жену за рождение дочери Афины и каждый прожитый вместе день, но вот о причине разлада в семье так ничего и не написал. Гаврилова чуть позже в Stories разместила запись, где попросила подписчиков «дать прийти в себя» и пока не задавать вопросов о разводе.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:00

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