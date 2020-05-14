Сергей Жигунов познакомил «копию» Анастасии Заворотнюк Викторию Ворожбит с матерью
Сергей Жигунов познакомил Викторию Ворожбит со своей матерью. Новая возлюбленная актера является точной «копией» Анастасии Заворотнюк.
Жигунов не любит, когда в интервью заходит речь о его романе с Заворотнюк. Актриса оказалась для него не простым увлечением, поэтому ему больно вспоминать о счастливые моментах и расставании. Ради звезды ситкома «Моя прекрасная няня» он бросил жену Веру Новикову.
Сейчас Жигунов и Ворожбит проживают под одной крышей. У актера большие планы на ее счет, поэтому он уже представил возлюбленную матери.
Ранее Заграевский рассказал, как Заворотнюк изменила Жигунова.
Жигунов не любит, когда в интервью заходит речь о его романе с Заворотнюк. Актриса оказалась для него не простым увлечением, поэтому ему больно вспоминать о счастливые моментах и расставании. Ради звезды ситкома «Моя прекрасная няня» он бросил жену Веру Новикову.
Сейчас Жигунов и Ворожбит проживают под одной крышей. У актера большие планы на ее счет, поэтому он уже представил возлюбленную матери.
«Мне кажется Сережа серьезно относится к Виктории, иначе он вряд ли бы решил вести ее к маме», - цитирует «Собеседник» друга актера Сергея Заграевского, проживающего по соседству со звездой.
Ранее Заграевский рассказал, как Заворотнюк изменила Жигунова.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:48