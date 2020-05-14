Академик РАН Сергей Колесников рассказал о «военном» сценарии вакцинации от COVID-19





В беседе с журналистами «Парламентской газеты» деятель науки отметил, что вакцину от коронавируса могут в будущем внести в календарь прививок РФ. В этом случае прививается все население, как от кори или полиомиелита.Российское правительство может согласиться на «военный» сценарий, при котором, в первую очередь, учитывается степень поражения вирусом населения и показатель смертности. Вакцинацию могут начать осенью, а для выработки необходимого иммунитета у граждан необходимо выпустить 70 миллионов доз лекарственного препарата.13 мая Михаил Мурашко проинформировал, что в РФ первые вакцины от COVID-19 могут быть созданы в июле. Как отметил глава ведомства здравоохранения, уже в следующем месяце начнутся клинические испытания лекарства. Сообщается, что на данный момент показатель смертности от коронавируса немного выше, чем от гриппа, от которого есть популяционная устойчивость и прививки.