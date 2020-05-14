Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс об уходе из группы: «Наши пути разошлись совсем навсегда»





Один из своих последних постов в Instagram Алиса Вокс посвятила ответу на вопрос, который ее преследует не первый год. По словам артистки, «длительная самоизоляция крепко ударила по мозгам части населения», и активизировала очередной поток комментариев с просьбой вернуться в «Ленинград». Подобные заявления начали массово появляться даже под опубликованными в соцсети композициями исполнительницы.В итоге Вокс сдалась, и решила в очередной раз прояснить ситуацию для «наглухо отбитых танкистов». Так, по словам экс-солистки группы Шнурова, о причинах своего ухода из коллектива она исчерпывающе ответила в «Запрещенном интервью», которое можно найти в Сети. По поводу возвращения к стилю исполнения, практикуемого во времена «Ленинграда», знаменитость рассказала в своем блоге «Кафе Олег – В постели с Алисой Вокс». Это видео также можно отыскать в любом поисковике.О возобновлении сотрудничества с группой певица ответила кратко: «Возвращаться попросту некуда». Коллектива под названием «Ленинград» больше не существует, а его основатель и идейный вдохновитель сейчас занимается политикой. Вокс решила посвятить себя музыке, поэтому их «пути разошлись совсем навсегда».