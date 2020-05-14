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Житель Сахалина из-за ссоры сжег квартиру жены в медовый месяц

Житель Сахалина поссорился с 39-летней женой в медовый месяц с сжег ее квартиру. Инцидент произошел 11 мая.
Житель Сахалина из-за ссоры сжег квартиру жены в медовый месяц

Пострадавшая рассказала, что вечером немного поругалась с мужем. Утром они разошлись по своим делам. 35-летний гражданин вместо работы стал употреблять спиртное. В состоянии опьянения он сложил вещи жены посреди квартиры и поджег их.
«В тот день он начал предъявлять мне претензии по поводу работы. Я не думала, что все так серьезно. На следующий день я позвонила ему и пыталась успокоить, но он заявил, что я все разрушила, а потом прислал мне снимок горящей квартиры. Хорошо хоть пожарные спасли моего кота», - рассказала потерпевшая.

Полицейские не приняли у гражданки заявление о поджоге, так как ждут подтверждение от дознавателей. Пока идет расследование, женщина готовится к разводу.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:25

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