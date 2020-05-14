В NYT не сомневаются в точности материала о статистике смертности от коронавируса в России
Недавно в ежедневном американском печатном издании The New York Times (NYT) вышел материал о статистике смертности от коронавируса в России. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что обнародованные факты недостоверны, однако редакция газеты «не сомневается в точности опубликованных данных».
Даниэль Роадс, занимающая пост вице-президента NYT по коммуникациям, говорит, что материал, использовавшийся в статье, основывается на официальных данных российского ведомства. Кроме того, оценку статистике смертности от коронавируса в России, в частности, в столице и городе на Неве, где реальные цифры могут быть на 70% выше, давали эксперты госинститутов, а потому факты не оспариваются.
Между тем Захарова ранее говорила о намерении МИД направить письмо в NYT и ещё одно издание с требованием опубликовать опровержение недостоверной информации – «беспочвенных спекуляций и антироссийских фейков». В случае несоблюдения этого условия встанет вопрос о дальнейшей судьбе газет в России.
Даниэль Роадс, занимающая пост вице-президента NYT по коммуникациям, говорит, что материал, использовавшийся в статье, основывается на официальных данных российского ведомства. Кроме того, оценку статистике смертности от коронавируса в России, в частности, в столице и городе на Неве, где реальные цифры могут быть на 70% выше, давали эксперты госинститутов, а потому факты не оспариваются.
Между тем Захарова ранее говорила о намерении МИД направить письмо в NYT и ещё одно издание с требованием опубликовать опровержение недостоверной информации – «беспочвенных спекуляций и антироссийских фейков». В случае несоблюдения этого условия встанет вопрос о дальнейшей судьбе газет в России.
Общество / Главные новости
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:36