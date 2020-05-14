Доктор Мясников предрек миру более страшную пандемию после коронавируса
Доктор Александр Мясников предрек миру более страшную эпидемию. Заболевание начнет распространяться после победы человечества над коронавирусом.
Врач рассказал, что грипп, демонстрирующий высокие показатели смертности, имеет две мутации. Первый вид передается человеку от птиц и свиней. Второй распространяется непосредственно среди населения. К нему относится также COVID-19.
Ученые из университета Хопкинса прогнозировали сценарий возможной эпидемии в ноябре прошлого года. По их модели, первый больной свиным гриппом появляется в Бразилии. Человек садится на самолет и переносит инфекцию в другую страну, постепенно заражая две трети человечества. Без вакцины и эффективного лекарства погибнут 65 млн человек. Расходы на борьбу с вирусом составят 700 млрд рублей.
Врач рассказал, что грипп, демонстрирующий высокие показатели смертности, имеет две мутации. Первый вид передается человеку от птиц и свиней. Второй распространяется непосредственно среди населения. К нему относится также COVID-19.
Ученые из университета Хопкинса прогнозировали сценарий возможной эпидемии в ноябре прошлого года. По их модели, первый больной свиным гриппом появляется в Бразилии. Человек садится на самолет и переносит инфекцию в другую страну, постепенно заражая две трети человечества. Без вакцины и эффективного лекарства погибнут 65 млн человек. Расходы на борьбу с вирусом составят 700 млрд рублей.
«Коронавирус стал для нас репетицией наших действий при более страшной пандемии. Вирусологи ее ждут, но точную дату пока назвать не могут», - цитирует «КП» Мясникова.