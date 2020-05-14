Доктор Мясников предрек миру более страшную пандемию после коронавируса

«Коронавирус стал для нас репетицией наших действий при более страшной пандемии. Вирусологи ее ждут, но точную дату пока назвать не могут», - цитирует «КП» Мясникова.





Врач рассказал, что грипп, демонстрирующий высокие показатели смертности, имеет две мутации. Первый вид передается человеку от птиц и свиней. Второй распространяется непосредственно среди населения. К нему относится также COVID-19.Ученые из университета Хопкинса прогнозировали сценарий возможной эпидемии в ноябре прошлого года. По их модели, первый больной свиным гриппом появляется в Бразилии. Человек садится на самолет и переносит инфекцию в другую страну, постепенно заражая две трети человечества. Без вакцины и эффективного лекарства погибнут 65 млн человек. Расходы на борьбу с вирусом составят 700 млрд рублей.