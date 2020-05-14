Извержение вулкана в Японии стало причиной "исчезновения" Луны в 1110 году





К такому выводу пришла группа ученых с палеоклиматологом Себастьяном Гийе из Женевского университета (Швейцария) во главе. Они провели изучение вулканических отложений вулкана Гекла и Асама. Основанием для своей работы специалисты взяли описания исчезновения спутника Земли живших в то время жителей. Как утверждают ученые, данное явление действительно могло произойти, а данные не являются фантастическим рассказом, однако в писаниях предков указывалось на вулкан Гекла. После проведенной работы исследователи выяснили, что речь идет, вероятно, именно о вулкане Асама, так как образцы пород первого вулкана не доказали возможность его извержения в 12 веке.Ученые отмечают, что Асама мог в 1110 году извергаться, причем процесс мог длиться достаточно долго. Выброс огромного столба пепла стал причиной того, что Луна стала невидимой для жителей планеты, поэтому они посчитали, что спутник таинственным образом исчез.