Митя Фомин посадил в своем саду сирень в честь воевавшего на войне деда

Акция, в которой участвуют миллионы людей, получила название "Сад Памяти". Митя Фомин признался, что является знатным натуралистом, однако посадка сирени собственными руками для него произошла впервые в жизни. Дед артиста Павел Павлович Шевцов участвовал в боевых действиях, на военной службе был артилеристом, получил ранение."Моя сирень станет одной из 27 миллионов деревьев, которые сейчас сажают в разных уголках страны в память о наших героях в рамках акции #СадПамяти. И каждый из вас может посадить у себя такое дерево в память о своих дедах и прадедах и нанести своё дерево на карте на сайте садпамяти2020.рф", - сообщил исполнитель.Экс-солист группы Hi-Fi поинтересовался у фанатов, как ухаживать за кустом, чтобы он быстрее прижился и цвел ярко. Фолловеры принялись давать советы своему кумиру и оставлять огромное количество комментариев и лайков.