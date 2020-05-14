«Волочкова отдыхает»: Рэпер Баста в самоизоляции преподал балетный мастер-класс

Рэпер Баста в период карантина много времени уделяет занятиям спортом, поэтому во дворе его дома обустроена специальная площадка с различными снарядами. В кадрах обнародованного видео исполнитель в чёрной футболке и шортах решил продемонстрировать не физическую форму, а навыки в искусстве танца. Под музыку из балета Чайковского «Лебединое озеро» Баста пытается повторить некоторые элементы, однако ему быть похожим на танцоров не очень удаётся. В ходе мастер-класса рэпер покачивается на одной ноге, едва не падает и «корчит» смешные гримасы в объектив камеры.В комментариях фолловеры благодарят Басту за позитивное видео, подарившее прекрасное настроение, и просят повторять «эксперимент» с балетом. Некоторые с юмором пишут, что никогда не видели настолько «чёткого, чёрного, лучшего лебедя», другие же пророчат в будущем конкурента для Анастасии Волочковой, но для того, чтобы балерина могла «отдыхать», рэперу всё же рекомендуют ещё потренироваться.