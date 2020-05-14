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«Волочкова отдыхает»: Рэпер Баста в самоизоляции преподал балетный мастер-класс

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный под творческим псевдонимом Баста, на странице в Instagram опубликовал небольшой ролик, снятый дома во время соблюдения режима самоизоляции. Исполнитель преподал поклонникам балетный мастер-класс, из-за чего его сравнили с Волочковой, отметив, что танцовщице теперь остаётся только «отдыхать в сторонке».
«Волочкова отдыхает»: Рэпер Баста в самоизоляции преподал балетный мастер-класс

Рэпер Баста в период карантина много времени уделяет занятиям спортом, поэтому во дворе его дома обустроена специальная площадка с различными снарядами. В кадрах обнародованного видео исполнитель в чёрной футболке и шортах решил продемонстрировать не физическую форму, а навыки в искусстве танца. Под музыку из балета Чайковского «Лебединое озеро» Баста пытается повторить некоторые элементы, однако ему быть похожим на танцоров не очень удаётся. В ходе мастер-класса рэпер покачивается на одной ноге, едва не падает и «корчит» смешные гримасы в объектив камеры.

В комментариях фолловеры благодарят Басту за позитивное видео, подарившее прекрасное настроение, и просят повторять «эксперимент» с балетом. Некоторые с юмором пишут, что никогда не видели настолько «чёткого, чёрного, лучшего лебедя», другие же пророчат в будущем конкурента для Анастасии Волочковой, но для того, чтобы балерина могла «отдыхать», рэперу всё же рекомендуют ещё потренироваться.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00

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