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Названа польза и вред укуса пчелы

Эксперты рассказали, в чем польза и вред при пчелином укусе. Данная ситуация возникает среди населения довольно часто, однако для некоторых людей пчелиный яд может оказаться смертельно опасным.
Названа польза и вред укуса пчелы

Существует лечебная процедура, именуемая апитерапией, она предусматривает намеренный укус пчелой в специализированных центрах. Специалисты отмечают, что таким образом можно положительно влиять на обменные процессы в организме, восстанавливать работу сердечно-сосудистой системы, нормализовать гормональный фон. Его рекомендуют при воспалительных процессах, так как пчелиный яд способствует их устранению и увеличивает количество эритроцитов в крови. Также укус влияет на нервую и периферическую системы в положительном ключе за счет содержания в яде жиров и кислот.

Тем не менее, существуют и негативные последствия - болевые ощущения в месте укуса, покраснение и отек. Некоторые люди обладают особой восприимчивостью к яду, в результате чего может развиваться анафилактический шок, удушье или отек Квинки. Особую опасность представляет попадание яда в ткани языка, губ, глаз. Эксперты рекомендуют незамедлительно обращаться в больницу при наличии указанных симптомов, так как они могут угрожать жизни человека.

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Общество
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:50

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