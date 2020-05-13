Названа польза и вред укуса пчелы
Эксперты рассказали, в чем польза и вред при пчелином укусе. Данная ситуация возникает среди населения довольно часто, однако для некоторых людей пчелиный яд может оказаться смертельно опасным.
Существует лечебная процедура, именуемая апитерапией, она предусматривает намеренный укус пчелой в специализированных центрах. Специалисты отмечают, что таким образом можно положительно влиять на обменные процессы в организме, восстанавливать работу сердечно-сосудистой системы, нормализовать гормональный фон. Его рекомендуют при воспалительных процессах, так как пчелиный яд способствует их устранению и увеличивает количество эритроцитов в крови. Также укус влияет на нервую и периферическую системы в положительном ключе за счет содержания в яде жиров и кислот.
Тем не менее, существуют и негативные последствия - болевые ощущения в месте укуса, покраснение и отек. Некоторые люди обладают особой восприимчивостью к яду, в результате чего может развиваться анафилактический шок, удушье или отек Квинки. Особую опасность представляет попадание яда в ткани языка, губ, глаз. Эксперты рекомендуют незамедлительно обращаться в больницу при наличии указанных симптомов, так как они могут угрожать жизни человека.
Существует лечебная процедура, именуемая апитерапией, она предусматривает намеренный укус пчелой в специализированных центрах. Специалисты отмечают, что таким образом можно положительно влиять на обменные процессы в организме, восстанавливать работу сердечно-сосудистой системы, нормализовать гормональный фон. Его рекомендуют при воспалительных процессах, так как пчелиный яд способствует их устранению и увеличивает количество эритроцитов в крови. Также укус влияет на нервую и периферическую системы в положительном ключе за счет содержания в яде жиров и кислот.
Тем не менее, существуют и негативные последствия - болевые ощущения в месте укуса, покраснение и отек. Некоторые люди обладают особой восприимчивостью к яду, в результате чего может развиваться анафилактический шок, удушье или отек Квинки. Особую опасность представляет попадание яда в ткани языка, губ, глаз. Эксперты рекомендуют незамедлительно обращаться в больницу при наличии указанных симптомов, так как они могут угрожать жизни человека.
Общество
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:50