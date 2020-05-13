Названа польза и вред укуса пчелы





Существует лечебная процедура, именуемая апитерапией, она предусматривает намеренный укус пчелой в специализированных центрах. Специалисты отмечают, что таким образом можно положительно влиять на обменные процессы в организме, восстанавливать работу сердечно-сосудистой системы, нормализовать гормональный фон. Его рекомендуют при воспалительных процессах, так как пчелиный яд способствует их устранению и увеличивает количество эритроцитов в крови. Также укус влияет на нервую и периферическую системы в положительном ключе за счет содержания в яде жиров и кислот.Тем не менее, существуют и негативные последствия - болевые ощущения в месте укуса, покраснение и отек. Некоторые люди обладают особой восприимчивостью к яду, в результате чего может развиваться анафилактический шок, удушье или отек Квинки. Особую опасность представляет попадание яда в ткани языка, губ, глаз. Эксперты рекомендуют незамедлительно обращаться в больницу при наличии указанных симптомов, так как они могут угрожать жизни человека.