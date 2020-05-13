В Твери в канаве у дороги нашли труп мужчины





По информации издания Tverigrad.ru, ссылающегося на свидетельства очевидцев, тело находилось в придорожной канаве на Волоколамском шоссе, которое соединяет Калининский район с Тверью. Отмечается, что в яме находилось некоторое количество воды, а труп лежал в ней. По предварительной информации, погибшим является мужчина, личность которого устанавливается правоохранителями.Сообщается о прибытии на место инцидента сотрудников СК. Им предстоит выяснить обстоятельства происшествия, а также узнать подробности и причину смерти гражданина.