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День Еремея Запрягальника: Что нельзя делать в этот праздник, народные приметы и традиции

Православная церковь 14 мая чтит память пророка Иеремии, а в народе этот день носит название Еремея Запрягальника. С давних пор предки замечали особые приметы, устанавливали традиции и определённые запреты праздника.
День Еремея Запрягальника: Что нельзя делать в этот праздник, народные приметы и традиции

Издавна повелось, что 14 мая, а по старому стилю это первый день месяца, пашут и сеют, поэтому и праздник назвали Еремея Запрягальника. Однако с раннего утра сеять нельзя, а можно начинать только после обеда, так как в противном случае возможен неурожай. В этот день нельзя давать деньги и продукты в долг, бездельничать и лениться, злиться и грустить, ходить на рыбалку, вести переговоры по финансовым вопросам и пересаживать комнатные растения. Кроме того, до полудня не стоит никому рассказывать плохой сон – он может стать реальностью.

Народные приметы гласят, что плохая погода в день Еремея Запрягальника указывает на холодную зиму, увиденная полная луна – к заморозкам, а ясный восход – к хорошему лету. Если же день выдастся жарким, то летние месяцы, напротив, будут прохладными. Пролетевшая над головой стая птиц – к добрым вестям, вой собак ночью и карканье ворон днём – к беде.

Традиционно на Еремея Запрягальника в сельском хозяйстве продолжается сев ржи, яровых культур, гороха и овса. Утром православные ходили в церковь, стояли молебен, просили святого о здоровье для себя и близких, о хорошем урожае и благоприятной погоде, а только потом занимались запланированными делами.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 00:00

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