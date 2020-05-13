Эмин Агаларов расстался с супругой Алёной Гавриловой





В одной из недавних публикаций Эмин Агаларов разместил архивный свадебный снимок, на котором они запечатлены с Алёной Гавриловой яркими, радостными и с искренними улыбками на лицах. В подписи к посту музыкант признался, что этот день был самым счастливым в его жизни. Далее Агаларов с сожалением констатировал, что у них с супругой не получилось воплотить в жизнь всё ранее запланированное, но тем не менее он благодарен ей за дочь Афину и за каждый прожитый день.Причину расставания Эмин Агаларов не озвучил, лишь написав, что они с бывшей женой останутся друзьями и будут вместе принимать участие в воспитании подрастающей дочери. К Гавриловой музыкант пообещал сохранить уважение и благодарность, сформированные в процессе семейной жизни, когда паре пришлось вместе проходить через многие радости и сложности.