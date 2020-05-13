Александр Маршал о состоянии перенесшего инсульт Николая Носкова: "Правая сторона отказала, но сейчас он молодец!"

"Очень печально, что ему пришлось столкнуться с таким серьезным недугом: сначала обширный инсульт, а затем отказ правой стороны тела. Тем не менее, он молодец, ведь смог восстановиться, начал петь и заниматься спортом. Супруга Носкова Марина всегда рядом с ним", - рассказал Маршал.





Маршал восхищается коллегой, с которым в свое время выступал в составе группы "Парк Горького", ведь он не сдался в такой ситуации. Он поддерживает связь с артистом, часто приезжает к нему в гости.По словам исполнителя хита "Белый пепел", во время успеха коллектива "Парк Горького" в США именно Носков первым начал говорить о тоске по Родине и первым же вернулся в Россию.