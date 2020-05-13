Нарисованную «любимым человеком» дочь Любови Успенской подписчики назвали «индейцем»





Имя художника дочь Успенской так и не назвала, лишь указав в подписи к публикации, что портрет – это «искусство любимого человека». На рисунке запечатлено лицо и закинутые за голову руки Татьяны Плаксиной, лежащей в прозрачной воде с распущенными длинными волосами. Примечательно, что художник даже повторил имеющиеся на её руках татуировки, но несмотря на это, многие фолловеры всё равно находят много различий с оригиналом.В целом обнародованный дочерью Любови Успенской портрет подписчики оценивают положительно, отмечая талант рисовавшего его человека. Другие же указывают на явные «недочёты», к примеру, слишком высокий лоб и «неестественный» разрез глаз, делающие Плаксину похожей на индейца или принцессу Покахонтас из одноимённого мультфильма.