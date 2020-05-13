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Нарисованную «любимым человеком» дочь Любови Успенской подписчики назвали «индейцем»

Единственная дочь исполнительницы русского шансона и городских романсов Любови Успенской на странице в Instagram разместила свой портрет, нарисованный «любимым человеком». Некоторые подписчики считают, что на картине Татьяна Плаксина мало похожа на себя и больше напоминает индейца.
Нарисованную «любимым человеком» дочь Любови Успенской подписчики назвали «индейцем»

Имя художника дочь Успенской так и не назвала, лишь указав в подписи к публикации, что портрет – это «искусство любимого человека». На рисунке запечатлено лицо и закинутые за голову руки Татьяны Плаксиной, лежащей в прозрачной воде с распущенными длинными волосами. Примечательно, что художник даже повторил имеющиеся на её руках татуировки, но несмотря на это, многие фолловеры всё равно находят много различий с оригиналом.

В целом обнародованный дочерью Любови Успенской портрет подписчики оценивают положительно, отмечая талант рисовавшего его человека. Другие же указывают на явные «недочёты», к примеру, слишком высокий лоб и «неестественный» разрез глаз, делающие Плаксину похожей на индейца или принцессу Покахонтас из одноимённого мультфильма.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:25

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