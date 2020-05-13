Самое эффективное время работы химиотерапии определелили ученые





Как выяснилось, проводить данную процедуру стоит в утреннее время, что подтвердили опыты с грызунами. Причина этого кроется в том, что человеческие ткани имеют гены, отвечающие за смену суточных ритмов, тем самым регулируя биологические процессы с учетом бодрствования или сна организма. Также они отвечают за контроль других генов, а активность последних влияет на процессы деления клеток, их смерть или восстановление. При нарушении таких процессов развиваются злокачественные образования.В исследовании ученые намеревались проверить разницу эффективности проведения химиотерапии в разное время суток. В качестве образца использовалась модель опухоли яичника у грызунов. Выяснилось, про проведенная в 8 утра химиотерапия приводила к меньшей степени осложнений и была менее токсична. Более того, грызуны дольше жили, если сравнивать с теми крысами, которые проходили курс в 20.00.Помимо этого, исследователи сравнивали здоровые ткани больных раком крыс с опухолевыми. Оказалось, что первые больше делились в утренние и вечерние часы, а вторые не имели отличий в процессе деления в зависимости от времени суток. Также наличие в организме онкообразования нарушало суточный ритм работы органов, которые не затронул рак.Теперь исследователи планируют придумать способ проведения наиболее эффективного курса химиотерапии, чтобы не подстраиваться под временные рамки. Корректировать это представится возможным при помощи хронобиотиков.