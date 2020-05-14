Борис Грачевский о дошедшем до Берлина отце: «Он старался не говорить о войне»

Борис Грачевский не скрывает, что День Победы для него особенный праздник, когда он отдаёт дань памяти ушедшим родным - отцу и дяде, вспоминает об их подвигах в годы ВОВ. В этом году режиссёр праздновал 9 Мая за городом, перебирая архивные фото, и нашёл снимок отца, прошедшего всю войну и дошедшего до Берлина. Как говорит Грачевский, отец пережил много испытаний – горел в танке, получал серьёзные ранения, был контужен и в итоге остался инвалидом. При этом он редко делился с близкими рассказами о войне, вероятно, ограждая родных от волнений, страшных и незабываемых историй.Сам Борис Грачевский родился почти через 4 года после окончания войны, но при этом до сих пор чувствует, что «она живёт в нём». Поэтому гордится своими предками, а вместе с ними и остальными ветеранами, даже ценой собственной жизни не побоявшимися отстоять свободу и мирное небо для будущих поколений.