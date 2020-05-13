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Экс-супруга Башарова Елизавета Шевыркова: «Впервые муж поднял на меня руку, когда была на третьем месяце беременности»

Третья экс-супруга отечественного актёра и телеведущего Марата Башарова в интервью для шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» впервые откровенно рассказала о семейной жизни со знаменитостью. Елизавета Шевыркова призналась, что муж впервые поднял на неё руку, когда она была на третьем месяце беременности.
Экс-супруга Башарова Елизавета Шевыркова: «Впервые муж поднял на меня руку, когда была на третьем месяце беременности»

В сентябре 2017 года Марат Башаров женился на своей поклоннице и возлюбленной Елизавете Шевырковой, за год до этого родившей актёру сына Марселя. В марте минувшего года пара получила официальный развод, а ранее неоднократно появлялась информация о домашнем насилии в семье звезды телеэкрана. В программе «Прямой эфир» экс-супруга Башарова не скрывает, что долго терпела издевательства со стороны любимого человека, но в итоге не выдержала и решилась на расставание, а сейчас готова рассказать правду. Оказалось, что артист впервые поднял руку на жену, когда та была беременна. На тот момент Башаров был на гастролях, а Шевыркова с его дочерью от предыдущих отношений приехала в гости. Всю ночь прождала мужа в номере отеля, но он пришёл только ближе к утру, и именно тогда между ними возникла ссора, а артист начал душить жену.

Впоследствии рукоприкладства продолжались. У Шевырковой был сломан палец и нос, а подрастающий сын видел агрессию отца. Поэтому избранница Башарова решила оградить ребёнка от лишних волнений, и пара развелась. В будущем экс-супруга не намерена возвращаться к бывшему мужу, так как после расставания ей потребовалась помощь психологов, и она долго не могла прийти в себя. Елизавета Шевыркова также призналась, что хочет, чтобы экс-возлюбленный «закодировался» от алкогольной зависимости, и тогда она сможет спокойно разрешать ему общаться с сыном.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:08

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