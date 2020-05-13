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Профессор Марина Чернышева опровергла эффективность повышающих умственную активность упражнений

В Сети в разных пабликах нередко можно встретить информацию об упражнениях, якобы улучшающих умственную активность и помогающих стать умнее. Профессор Марина Чернышева прокомментировала данные публикации, опровергнув эффективность советов, которые в лучшем случае окажутся просто бесполезными, а в худшем – нанесут вред организму.
Профессор Марина Чернышева опровергла эффективность повышающих умственную активность упражнений

Специалист говорит, что в первую очередь человек должен определиться с пониманием термина «поумнеть». Это может быть как увеличение различных видов памяти, так и улучшение ассоциативного мышления или повышение работоспособности головного мозга в состоянии бодрствования. Описанные в Сети упражнения по-разному влияют на активность мозга, но вот эффективны они могут быть только в совокупности с иными действиями, направленными на получение того же результата, констатировала профессор Чернышева. Если же сочетать упражнения с таковыми для активации других функций, то эффекта добиться вряд ли удастся.

В целом профессор считает, что к улучшению умственной активности нужно подходить индивидуально. Здесь требуются длительные исследования в конкретном случае и работа профессионалов. Стоит также учитывать, что на результат влияет масса факторов – от пола и возраста до особенностей мозговой деятельности определённого человека. К тому же профессор подчеркнула, что расширение возможностей мозга не может быть «набором хаотично собранных советов и упражнений», так как это не только не даст ожидаемого результата, но может даже навредить.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:05

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