Профессор Марина Чернышева опровергла эффективность повышающих умственную активность упражнений





Специалист говорит, что в первую очередь человек должен определиться с пониманием термина «поумнеть». Это может быть как увеличение различных видов памяти, так и улучшение ассоциативного мышления или повышение работоспособности головного мозга в состоянии бодрствования. Описанные в Сети упражнения по-разному влияют на активность мозга, но вот эффективны они могут быть только в совокупности с иными действиями, направленными на получение того же результата, констатировала профессор Чернышева. Если же сочетать упражнения с таковыми для активации других функций, то эффекта добиться вряд ли удастся.В целом профессор считает, что к улучшению умственной активности нужно подходить индивидуально. Здесь требуются длительные исследования в конкретном случае и работа профессионалов. Стоит также учитывать, что на результат влияет масса факторов – от пола и возраста до особенностей мозговой деятельности определённого человека. К тому же профессор подчеркнула, что расширение возможностей мозга не может быть «набором хаотично собранных советов и упражнений», так как это не только не даст ожидаемого результата, но может даже навредить.