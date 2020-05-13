Тест на силу воли: Кайли Дженнер испытала выдержку дочери перед конфетами

Ролик стал причиной появления нового челленджа, в котором уже приняли участие минимум 100 человек, отметивших свои версии проверки выдержки детей соответствующими хэштегами. Дженнер отметила, что главным условием является скрытая съемка, так как при виде камеры ребенок может начать нервничать.На видео, обнародованном светской львицей, можно заметить, как Строми сидит на диване и нервничает, так как не может съесть конфеты, лежащие в метре от нее. В итоге она отвлекается на телевизор и начинает шептать: «Терпение, терпение». По словам Дженнер, ее дочь выдержала испытание, ввиду чего получила разрешение съесть несколько конфет.