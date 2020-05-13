Кортни Кокс рассказала дочери Коко о своей беременности





В шоу «9 месяцев с Кортни Кокс» актриса рассказала, что находится на карантине с дочерью. Ее возлюбленный Джонни Макдэйд не успел вернуться домой, поэтому она сильно скучает.Коко попросила звездную мать описать свою беременность тремя словами. Актриса выбрала чудо, страх, волнение. Первые мысли, которые пришли в голову Кокс при слове «ребенок», стали любовь и восхищение. Диалог выглядел так безоблачно, словно все девять месяцев звезда «Друзей» чувствовала себя прекрасно. Вероятно, она просто опустила жесткие моменты ради дочери.В более ранних интервью Кокс рассказывала, что родила первенца в 40 лет. Много лет актриса не могла выносить малыша. Многочисленные беременности всегда заканчивались выкидышами. Соответственно, ожидая рождения дочери, звезда все время испытывала страх.