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Кортни Кокс рассказала дочери Коко о своей беременности

Кортни Кокс рассказала 15-летней дочери Коко, мечтающей о карьере репортера, о своей беременности. В начале разговора начинающая журналистка чувствовала неловкость, но вскоре стала бойко задавать вопросы.
Кортни Кокс рассказала дочери Коко о своей беременности

В шоу «9 месяцев с Кортни Кокс» актриса рассказала, что находится на карантине с дочерью. Ее возлюбленный Джонни Макдэйд не успел вернуться домой, поэтому она сильно скучает.

Коко попросила звездную мать описать свою беременность тремя словами. Актриса выбрала чудо, страх, волнение. Первые мысли, которые пришли в голову Кокс при слове «ребенок», стали любовь и восхищение. Диалог выглядел так безоблачно, словно все девять месяцев звезда «Друзей» чувствовала себя прекрасно. Вероятно, она просто опустила жесткие моменты ради дочери.

В более ранних интервью Кокс рассказывала, что родила первенца в 40 лет. Много лет актриса не могла выносить малыша. Многочисленные беременности всегда заканчивались выкидышами. Соответственно, ожидая рождения дочери, звезда все время испытывала страх.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:48

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