"Исправлены 111 уязвимостей": Компания Microsoft выпустила глобальный патч для Windows





«Вторник обновлений» от Microsoft стал третьим по масштабности со дня основания корпорации - в общей сложности он избавился от 111 уязвимостей в системе безопасности. Из них 13 назвали «критическими». Сообщается, что наибольшие проблемы наблюдались в браузере Edge, операционной системе Windows, Visual Studio и .NET Framework. Все же, количество ошибок снизилось по сравнению с прошлыми месяцами: в марте их было 115, а в апреле - 113.Хорошей новостью для пользователей стало то, что компания обошлась без выпуска обновлений для «брешей нулевого дня», которыми уже воспользовались хакеры. С начала пандемии коронавируса многие фирмы начали выпускать глобальные патчи для своей продукции - пакеты с исправленным ПО получили Adobe Acrobat, Reader и DNG SDK, а также SAP и VMWare vRealize Operations Manager. Что касается мобильных ОС, то майские перемены отразились на Android-устройствах еще на прошлой неделе.