Ксения Бородина хочет разоблачить подпольные рестораны и караоке в Москве
Ксения Бородина хочет разоблачить подпольные рестораны, караоке и другие увеселительные учреждения, работающие в Москве, несмотря на карантинные меры. Ведущая обсудила проблему в Instagram Stories.
Бородина рассказала фанатам, что заскучала и попросила позадавать ей интересные вопросы. Одно из сообщений касалось отношения ведущей «Дом-2» к коллегам, которые нарушают самоизоляцию и продолжают посещать рестораны.
Ранее Бородина похвасталась результатом преображения имиджа дочерей. Маруся и Теона уговорили звездную мать покрасить их волосы в красный цвет.
Бородина рассказала фанатам, что заскучала и попросила позадавать ей интересные вопросы. Одно из сообщений касалось отношения ведущей «Дом-2» к коллегам, которые нарушают самоизоляцию и продолжают посещать рестораны.
«Такие и правда есть? Не могу сказать, что знаю нарушителей, но слышала, что некоторые столичные рестораны продолжают работать по звонку. Считаю подобное поведение свинством!» - написала супруга Курбана Омарова.
Ранее Бородина похвасталась результатом преображения имиджа дочерей. Маруся и Теона уговорили звездную мать покрасить их волосы в красный цвет.