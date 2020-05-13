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Ксения Бородина хочет разоблачить подпольные рестораны и караоке в Москве

Ксения Бородина хочет разоблачить подпольные рестораны, караоке и другие увеселительные учреждения, работающие в Москве, несмотря на карантинные меры. Ведущая обсудила проблему в Instagram Stories.
Ксения Бородина хочет разоблачить подпольные рестораны и караоке в Москве

Бородина рассказала фанатам, что заскучала и попросила позадавать ей интересные вопросы. Одно из сообщений касалось отношения ведущей «Дом-2» к коллегам, которые нарушают самоизоляцию и продолжают посещать рестораны.

«Такие и правда есть? Не могу сказать, что знаю нарушителей, но слышала, что некоторые столичные рестораны продолжают работать по звонку. Считаю подобное поведение свинством!» - написала супруга Курбана Омарова.

Ранее Бородина похвасталась результатом преображения имиджа дочерей. Маруся и Теона уговорили звездную мать покрасить их волосы в красный цвет.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:36

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