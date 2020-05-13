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Вьетнамские Т-90 показали систему «красные глаза» комплекса «Штора»

Вьетнамские Т-90 продемонстрировали работу системы «красные глаза» комплекса «Штора». Танк российского производства, переданный Народной армии страны, оснащен оборудованием для оптико-электронного подавления сигнала.
Вьетнамские Т-90 показали систему «красные глаза» комплекса «Штора»

Т-90 в настоящее время находятся на вооружении вьетнамских подразделений в районе Ханоя. В минувшем месяце местные солдаты отметили 45-летие освобождения юга страны. В ходе торжественных мероприятий были продемонстрированы возможности нового вооружения, среди которого и комплекс «Штора». Все танки для демонстрации получили специальные гусеницы, не портящие асфальтное дорожное покрытие.

Система «красные глаза» позволяет сорвать наведение противотанковых ракет на большом расстоянии. Из-за особого излучения оборудование противника начинает показывать массивный объект, вести прицельный огонь по которому практически невозможно. Т-90 со «Шторой» также был использован в ходе сирийского конфликта, где показал высокую эффективность.

Офицеры, присутствовавшие на параде, сравнили новые вьетнамские танки со старыми Т-62 и Т54Б, которые поставлялись в страну еще во времена Советского Союза. Т-90 отличаются от них возможностью вести атаку по целям, расположенным на расстоянии до 5 километров. Также на параде продемонстрировали боевую машину БРЭМ-1М, предназначенную для отвода техники с поля боя.

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Политика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:24

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