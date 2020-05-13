Вьетнамские Т-90 показали систему «красные глаза» комплекса «Штора»





Т-90 в настоящее время находятся на вооружении вьетнамских подразделений в районе Ханоя. В минувшем месяце местные солдаты отметили 45-летие освобождения юга страны. В ходе торжественных мероприятий были продемонстрированы возможности нового вооружения, среди которого и комплекс «Штора». Все танки для демонстрации получили специальные гусеницы, не портящие асфальтное дорожное покрытие.Система «красные глаза» позволяет сорвать наведение противотанковых ракет на большом расстоянии. Из-за особого излучения оборудование противника начинает показывать массивный объект, вести прицельный огонь по которому практически невозможно. Т-90 со «Шторой» также был использован в ходе сирийского конфликта, где показал высокую эффективность.Офицеры, присутствовавшие на параде, сравнили новые вьетнамские танки со старыми Т-62 и Т54Б, которые поставлялись в страну еще во времена Советского Союза. Т-90 отличаются от них возможностью вести атаку по целям, расположенным на расстоянии до 5 километров. Также на параде продемонстрировали боевую машину БРЭМ-1М, предназначенную для отвода техники с поля боя.