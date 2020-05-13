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Дана Борисова в эфире шоу «На самом деле» расскажет правду об отношениях с экс-супругом Алёны Кравец

Отечественная телеведущая Дана Борисова на странице в Instagram анонсировала очередной эфир шоу «На самом деле» со своим участием. В студии она расскажет правду об отношениях с экс-супругом светской львицы и певицы Алёны Кравец. На телеэкраны выпуск выйдет уже сегодня, 13 мая, на «Первом канале».
Дана Борисова в эфире шоу «На самом деле» расскажет правду об отношениях с экс-супругом Алёны Кравец

Конфликт между Борисовой и Кравец возник в марте этого года, когда телеведущая в соцсети в одном из видео обратилась к экс-супругу светской львицы, поблагодарив его за презенты и оказанное внимание, назвав «любимым мужчиной». Чуть позже Алёна Кравец с возмущением пожаловалась подписчикам на связь бывшего мужа и отца её ребёнка с «наркоманкой», желающей ей отомстить за прежние ссоры и недоразумения. В ответ Дана Борисова констатировала, что уже давно взрослая и вправе сама выбирать себе возлюбленных. Кроме того, телеведущая намекнула на «несостоятельность» Кравец, не сумевшей сделать такую же «блестящую карьеру» как она. Теперь же ведущая готова рассказать всю правду об отношениях с бывшим мужем певицы и ради этого согласилась принять участие в программе «На самом деле», где появится и её оппонент.

Между тем известно, что скандалы между Кравец и Борисовой возникали и ранее. Последняя публично обвиняла светскую львицу в оказании интимных услуг богатым мужчинам. В защиту Кравец выступил тогда ещё её законный супруг, из-за которого конфликт недавно разразился снова. Тогда он попросил ведущую «не порочить честь порядочной женщины» и тем самым не портить репутацию их семьи.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:18

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