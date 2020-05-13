Татьяна Тарасова об отношениях с Ириной Родниной: «Я не слежу за жизнью вздорной спортсменки»

«Ира – довольно вздорная спортсменка. Если честно, мы давно не общаемся. Мне все равно, почему она на меня сердится. Истинная причина, кстати, мне неизвестна. Слежу ли я за ее деятельностью в Госдуме? А она там работает? Нет, конечно, зачем она мне нужна! Мне хватило проведенного с ней времени. Я свободна и не считаю Роднину своей подругой, готовой быть рядом в радости и горе», - рассказала Тарасова.





Тарасова привела Роднину к победе на Олимпиаде. Под началом опытного тренера фигуристка завоевала две золотые медали. Вскоре отношения между ними испортились. Оппоненты критиковали друг друга, но в подробности ссоры не вдавались.