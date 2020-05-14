Диетологи рассказали о малоизвестных и полезных свойствах томатов





Врачи говорят, что употребление томатов способствует улучшению иммунной системы, укреплению кровеносных сосудов и снижают риск возникновения тромбов, поскольку содержат большое количество антиоксидантов и других полезных веществ. Этот овощ может стать незаменимым элементом диеты у людей, страдающих гиповитаминозом: в его состав входят витамины групп A, B, E, K и PP. Они также дополняются натрием, железом, цинком, марганцем, йодом и кремнием.Кроме прочего, томаты благотворно влияют на обмен веществ и работу ЦНС, уменьшают количество вредного холестерина, положительным образом отражаются на почках и ЖКТ, восстанавливают репродуктивную систему мужчин и даже защищают от развития злокачественных клеток. Исследователи из американского Университета Тафтса определили, что помидоры могут подавлять рост опухолей в печени и уменьшать количество бактерий, вызывающих её воспаление.