АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

Диетологи рассказали о малоизвестных и полезных свойствах томатов

Многие люди знают, что томаты являются богатым источником минералов и витаминов, но конкретная польза известна немногим. Диетологи рассказали о свойствах этих овощей, которые укрепляют организм.

Врачи говорят, что употребление томатов способствует улучшению иммунной системы, укреплению кровеносных сосудов и снижают риск возникновения тромбов, поскольку содержат большое количество антиоксидантов и других полезных веществ. Этот овощ может стать незаменимым элементом диеты у людей, страдающих гиповитаминозом: в его состав входят витамины групп A, B, E, K и PP. Они также дополняются натрием, железом, цинком, марганцем, йодом и кремнием.

Кроме прочего, томаты благотворно влияют на обмен веществ и работу ЦНС, уменьшают количество вредного холестерина, положительным образом отражаются на почках и ЖКТ, восстанавливают репродуктивную систему мужчин и даже защищают от развития злокачественных клеток. Исследователи из американского Университета Тафтса определили, что помидоры могут подавлять рост опухолей в печени и уменьшать количество бактерий, вызывающих её воспаление.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Совфеде РФ рассказали об изменении в начислении пенсий с 1…
Сергей Жигунов познакомил «копию» Анастасии Заворотнюк Викторию Ворожбит с…
Академик РАН Сергей Колесников рассказал о «военном» сценарии вакцинации от…
В NYT не сомневаются в точности материала о статистике смертности от коронавируса в…
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс об уходе из группы: «Наши пути разошлись совсем…
Житель Сахалина из-за ссоры сжег квартиру жены в медовый…
Доктор Мясников предрек миру более страшную пандемию после…
Диетологи рассказали о малоизвестных и полезных свойствах…
Борис Грачевский о дошедшем до Берлина отце: «Он старался не говорить о…
Извержение вулкана в Японии стало причиной "исчезновения" Луны в 1110…
«Волочкова отдыхает»: Рэпер Баста в самоизоляции преподал балетный…
Никас Сафронов в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» расскажет, кому оставит своё богатое…
День Еремея Запрягальника: Что нельзя делать в этот праздник, народные приметы и…
В Германии в продаже появились электрические ГАЗель…
"Еда Бэтмена": Роберт Паттинсон рассказал о рационе на…
Митя Фомин посадил в своем саду сирень в честь воевавшего на войне…
Тест на силу воли: Кайли Дженнер испытала выдержку дочери перед…
Названа польза и вред укуса…
В Твери в канаве у дороги нашли труп…
Ученые нашли новый источник распространения коронавируса -…
Эмин Агаларов расстался с супругой Алёной…
Профессор Марина Чернышева опровергла эффективность повышающих умственную активность…
Александр Маршал о состоянии перенесшего инсульт Николая Носкова: "Правая сторона отказала, но сейчас он…
Таролог Галина Янко: «Брак с Тарасовым был для Ольги Бузовой…
Нехватка мужского гормона увеличивает риск смерти от…
Нарисованную «любимым человеком» дочь Любови Успенской подписчики назвали…
Самое эффективное время работы химиотерапии определили…
Экс-супруга Башарова Елизавета Шевыркова: «Впервые муж поднял на меня руку, когда была на третьем месяце…
Просмотреть все новости