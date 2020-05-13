Россия уравняла госпитализированных и вылеченных от коронавируса пациентов
Россия уравняла число госпитализированных и вылеченных от «уханьского» коронавируса пациентов. Ситуацию прокомментировал возглавляющий Минздрав Михаил Мурашко.
Министр рассказал, что врачи нашли новые лекарства, подходящие для лечения тяжелых больных. С их помощью коронавирусные пациенты быстрее восстанавливаются. Образовавшийся на пике пандемии дефицит медикаментов закрыли новые производства.
Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, в России зарегистрировано более 242,2 тыс. зараженных. Среднесуточный прирост составляет 10 тыс. человек. Число летальных исходов достигло 2212.
Ранее Мурашко рассказал о поправках, которые опытные врачи внесли в методичку, разработанную для лечения пациентов с COVID-19.
Министр рассказал, что врачи нашли новые лекарства, подходящие для лечения тяжелых больных. С их помощью коронавирусные пациенты быстрее восстанавливаются. Образовавшийся на пике пандемии дефицит медикаментов закрыли новые производства.
Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, в России зарегистрировано более 242,2 тыс. зараженных. Среднесуточный прирост составляет 10 тыс. человек. Число летальных исходов достигло 2212.
Ранее Мурашко рассказал о поправках, которые опытные врачи внесли в методичку, разработанную для лечения пациентов с COVID-19.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:30