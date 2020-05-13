Компания Toyota презентовала новую Corolla с двухлитровым двигателем





Более 500 экземпляров новейшей Toyota Corolla Touring 2000 Limited появились в японских автосалонах. От предшественников автомобиль отличается наличием мощного двигателя, различных элементов декора, десятками вариантов окраски кузова, а также 17-дюймовыми колесными дисками. Что касается гаммы моторов, то она пополнилась 2-литровым «атмосферником» Dynamic Force мощностью в 170 лошадиных сил и 202 Нм крутящего момента. Пару ему составляют система переднего привода и вариатор Direct Shift с механической первой передачей.В салоне покупатели также обнаружат спортивные кресла с обивкой, пропитанной гидрофобным составом, а также эстетичные вставки и прострочку красного оттенка. В пресс-службе компании пока не уточняли, когда новинка появится в российской продаже. На данный момент японская линейка в РФ представлена базовой Toyota Corolla с 122-сильным двигателем, который дополняется 6-ступенчатым МКПП или вариатором. Его стоимость составляет порядка 1,2 млн рублей.