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Компания Toyota презентовала новую Corolla с двухлитровым двигателем

Компания Toyota презентовала новую Corolla на японском рынке. Помимо двухлитрового двигателя, универсал получил целый ряд уникальных спецпредложений.

Более 500 экземпляров новейшей Toyota Corolla Touring 2000 Limited появились в японских автосалонах. От предшественников автомобиль отличается наличием мощного двигателя, различных элементов декора, десятками вариантов окраски кузова, а также 17-дюймовыми колесными дисками. Что касается гаммы моторов, то она пополнилась 2-литровым «атмосферником» Dynamic Force мощностью в 170 лошадиных сил и 202 Нм крутящего момента. Пару ему составляют система переднего привода и вариатор Direct Shift с механической первой передачей.

В салоне покупатели также обнаружат спортивные кресла с обивкой, пропитанной гидрофобным составом, а также эстетичные вставки и прострочку красного оттенка. В пресс-службе компании пока не уточняли, когда новинка появится в российской продаже. На данный момент японская линейка в РФ представлена базовой Toyota Corolla с 122-сильным двигателем, который дополняется 6-ступенчатым МКПП или вариатором. Его стоимость составляет порядка 1,2 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:42

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