Skoda продлевает гарантию на свои автомобили из-за пандемии коронавируса





Нововведение от Skoda предусматривает автоматическое продление расширенной или заводской гарантии ещё на 3 месяца в случае, если её завершение выпало на период с начала марта по конец мая этого года. То есть, гарантийный срок у авто, владельцы которых из-за введённых в связи с пандемией коронавируса карантинных мер не смогли посетить сервисные центры в надлежащее время, действительны на протяжении последующих трёх месяцев после истечения исходной даты.Решение компании Skoda распространяется на все страны присутствия, в том числе и на РФ. В сообщении производителя также речь шла об отсутствии изменений относительно ограничений по пробегу и иных условий, предусмотренных расширенной гарантией.