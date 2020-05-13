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В Германии в продаже появились электрические ГАЗель Next

В Германии в продаже появились электрические версии грузовика «Газель Next», разработанные компанией EFA-S. Специалисты предприятия практически не меняют внешний вид транспортных средств, но полностью переделывают силовой агрегат.

«Машины выпускаются под собственной маркой. Предварительно закупаются транспортные средства у «Группы ГАЗ». После этого небольшой концерн переделывает их, меняя бензиновый мотор на электрический. По данным инсайдеров, компания даже договорилась о покупке автомобилей без коробки передач, двигателя и топливной системы по сниженной стоимости», - пишут местные издания.

«Газель Next» внешне ничем не отличается от оригинального исполнения, за исключением логотипа компании EFA-S на задней двери. Также создатели электрического грузовика немного изменили салон, дополнив его усиленной шумоизоляцией и оригинальной обшивкой трех посадочных мест.

Под капотом грузовика располагается мотор на 150 лошадиных сил. По заявлению производителя, аккумулятор на 80 киловатт часов способен обеспечить запас хода до 200 километров. Стоимость транспортного средства зависит от комплектации и других характеристик, стартуя от 18 тысяч евро.

«Газель Next» с 30 апреля начал выпускаться с пассивной системой безопасности нового образца. По данным представителей Горьковского автомобильного завода, все транспортные средства следующего поколения будут разрабатываться с аналогичной опцией.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Вчера, 23:00

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