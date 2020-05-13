Главком ВМФ Николай Евменов рассказал о наращивании мощности Черноморского флота





В сжатые сроки власти поручили поставить на баланс ЧФ 6 патрульных судов проекта 22160, несколько малых ракетных кораблей, сконструированных в рамках проекта 22800, и 3 новых корвета. Оснащение моряков обусловлено желанием военных не допустить возможной угрозы с юга в сторону России.В этом году в состав флота войдут 16 кораблей и современных судов обеспечения. Речь идет о «Каракурте» с 3С14 и корвете «Реактивный». Сам стрелковый комплекс состоит из ракет «Оникс» и «Калибр-НК», который может ликвидировать цели разного типа и мощности, в том числе системы ПВО. Подобная сила достигается за счет перемещения ракеты на низкой высоте при активированном режиме «молчания». Говоря простым языком, «Калибр» может подойти к противнику незаметно с любого направления.