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Главком ВМФ Николай Евменов рассказал о наращивании мощности Черноморского флота

Черноморский флот продолжит наращивать существующий корабельный состав для поддержания постоянного присутствия в Средиземноморье. Сведения предоставил главком ВМФ РФ 58-летний Николай Евменов.
Главком ВМФ Николай Евменов рассказал о наращивании мощности Черноморского флота

В сжатые сроки власти поручили поставить на баланс ЧФ 6 патрульных судов проекта 22160, несколько малых ракетных кораблей, сконструированных в рамках проекта 22800, и 3 новых корвета. Оснащение моряков обусловлено желанием военных не допустить возможной угрозы с юга в сторону России.

В этом году в состав флота войдут 16 кораблей и современных судов обеспечения. Речь идет о «Каракурте» с 3С14 и корвете «Реактивный». Сам стрелковый комплекс состоит из ракет «Оникс» и «Калибр-НК», который может ликвидировать цели разного типа и мощности, в том числе системы ПВО. Подобная сила достигается за счет перемещения ракеты на низкой высоте при активированном режиме «молчания». Говоря простым языком, «Калибр» может подойти к противнику незаметно с любого направления.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:54

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