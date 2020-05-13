Американский Boeing Х-37В займется трансляцией энергии космическим аппаратам
Иностранные СМИ сообщают, американский Boeing Х-37В планируют запустить 16 мая с космодрома на мысе Канаверал. Орбитальный самолет займется трансляцией энергии космическим аппаратам.
По словам сотрудников издания The Drive, космолет Boeing Х-37В выйдет на орбиту с помощью ракеты Atlas 5 и российского двигателя РД-180. Разработку будут использовать в испытаниях по передаче энергии космическим станциям и спутникам. Инженер Пол Джаффе из Военно-морских сил США говорит, что новая технология может обеспечить практически неограниченный срок службы беспилотников. Еще в 2019 году Научно-исследовательская лаборатория ВМС с успехом передала по воздуху около 2 киловатт энергии на расстоянии в 300 метров.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проинформировал, что Boeing Х-37В можно по праву считать «оружием массового уничтожения». Шаттлы подобного типа могут уничтожать космические спутники, а также проверить экономическую эффективность таких мер по сравнению с ракетными комплексами. Изначально орбитальный самолет предназначался для ремонта околоземных аппаратов на высоте 700 км, но впоследствии программу его разработки засекретили по инициативе Пентагона.
По словам сотрудников издания The Drive, космолет Boeing Х-37В выйдет на орбиту с помощью ракеты Atlas 5 и российского двигателя РД-180. Разработку будут использовать в испытаниях по передаче энергии космическим станциям и спутникам. Инженер Пол Джаффе из Военно-морских сил США говорит, что новая технология может обеспечить практически неограниченный срок службы беспилотников. Еще в 2019 году Научно-исследовательская лаборатория ВМС с успехом передала по воздуху около 2 киловатт энергии на расстоянии в 300 метров.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проинформировал, что Boeing Х-37В можно по праву считать «оружием массового уничтожения». Шаттлы подобного типа могут уничтожать космические спутники, а также проверить экономическую эффективность таких мер по сравнению с ракетными комплексами. Изначально орбитальный самолет предназначался для ремонта околоземных аппаратов на высоте 700 км, но впоследствии программу его разработки засекретили по инициативе Пентагона.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:42