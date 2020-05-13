Американский Boeing Х-37В займется трансляцией энергии космическим аппаратам





По словам сотрудников издания The Drive, космолет Boeing Х-37В выйдет на орбиту с помощью ракеты Atlas 5 и российского двигателя РД-180. Разработку будут использовать в испытаниях по передаче энергии космическим станциям и спутникам. Инженер Пол Джаффе из Военно-морских сил США говорит, что новая технология может обеспечить практически неограниченный срок службы беспилотников. Еще в 2019 году Научно-исследовательская лаборатория ВМС с успехом передала по воздуху около 2 киловатт энергии на расстоянии в 300 метров.Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проинформировал, что Boeing Х-37В можно по праву считать «оружием массового уничтожения». Шаттлы подобного типа могут уничтожать космические спутники, а также проверить экономическую эффективность таких мер по сравнению с ракетными комплексами. Изначально орбитальный самолет предназначался для ремонта околоземных аппаратов на высоте 700 км, но впоследствии программу его разработки засекретили по инициативе Пентагона.