АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.44 USD 73.43
Курс валют на 13.05.2020

"Еда Бэтмена": Роберт Паттинсон рассказал о рационе на карантине

Роберт Паттинсон рассказал о рационе во время карантина. По словам актера, в настоящее время он находится в Лондоне и готовится продолжить съемки в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза.
"Еда Бэтмена": Роберт Паттинсон рассказал о рационе на карантине

«Я планирую набрать массу ради Бэтмена. Пока приходится тщательно подбирать рацион, так как заниматься спортом в полную силу нет возможности. Квартиру в Лондоне для меня арендовали продюсеры ленты. Пока непонятно, когда съемки продолжатся, так как изначально их планировалось перенести всего на месяц. Сейчас власти собираются продлить карантин, из-за чего возвращение на площадку может затянуться», - рассказал Паттинсон.

Актер пояснил, что начал подготовку к роли Брюса Уэйна еще в минувшем году, но часть сцен в фильме будет флэшбеками, в которых миллиардер еще не выглядит как массивный супергерой. По словам Паттинсона, рацион для него подбирают специалисты, задействованные в съемках картины.

Фильм «Бэтмен» из-за коронавируса был перенесен на осень следующего года, хотя изначально его планировали презентовать летом. Режиссер проекта Мэтт Ривз рассказал, что самоизоляция позволит тщательнее проработать визуальные эффекты и внести некоторые корректировки в сценарий. В фильме помимо Паттинсона должен появиться и Энди Серкис, который исполнит роль дворецкого Уэйна Альфреда. Последний также является режиссером сиквела картины «Веном».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Еда Бэтмена": Роберт Паттинсон рассказал о рационе на…
Митя Фомин посадил в своем саду сирень в честь воевавшего на войне…
Тест на силу воли: Кайли Дженнер испытала выдержку дочери перед…
Названа польза и вред укуса…
В Твери в канаве у дороги нашли труп…
Ученые нашли новый источник распространения коронавируса -…
Эмин Агаларов расстался с супругой Алёной…
Профессор Марина Чернышева опровергла эффективность повышающих умственную активность…
Александр Маршал о состоянии перенесшего инсульт Николая Носкова: "Правая сторона отказала, но сейчас он…
Таролог Галина Янко: «Брак с Тарасовым был для Ольги Бузовой…
Нехватка мужского гормона увеличивает риск смерти от…
Нарисованную «любимым человеком» дочь Любови Успенской подписчики назвали…
Самое эффективное время работы химиотерапии определили…
Экс-супруга Башарова Елизавета Шевыркова: «Впервые муж поднял на меня руку, когда была на третьем месяце…
Американские учёные выяснили, как быстрее найти нужный предмет в…
"Исправлены 111 уязвимостей": Компания Microsoft выпустила глобальный патч для…
Кортни Кокс рассказала дочери Коко о своей…
Компания Toyota презентовала новую Corolla с двухлитровым…
Ксения Бородина хочет разоблачить подпольные рестораны и караоке в…
В Киргизии обнаружили останки древнейшей саламандры, обитавшей на Земле около 230 млн лет…
Вьетнамские Т-90 показали систему «красные глаза» комплекса…
Дана Борисова в эфире шоу «На самом деле» расскажет правду об отношениях с экс-супругом Алёны…
Skoda продлевает гарантию на свои автомобили из-за пандемии…
Врачи оценили фильм Ирины Шихман о больницах…
Американские геологи доказали вращение внутреннего ядра…
Главком ВМФ Николай Евменов рассказал о наращивании мощности Черноморского…
Татьяна Тарасова об отношениях с Ириной Родниной: «Я не слежу за жизнью вздорной…
Американский Boeing Х-37В займется трансляцией энергии космическим…
Просмотреть все новости