"Еда Бэтмена": Роберт Паттинсон рассказал о рационе на карантине

«Я планирую набрать массу ради Бэтмена. Пока приходится тщательно подбирать рацион, так как заниматься спортом в полную силу нет возможности. Квартиру в Лондоне для меня арендовали продюсеры ленты. Пока непонятно, когда съемки продолжатся, так как изначально их планировалось перенести всего на месяц. Сейчас власти собираются продлить карантин, из-за чего возвращение на площадку может затянуться», - рассказал Паттинсон.





Актер пояснил, что начал подготовку к роли Брюса Уэйна еще в минувшем году, но часть сцен в фильме будет флэшбеками, в которых миллиардер еще не выглядит как массивный супергерой. По словам Паттинсона, рацион для него подбирают специалисты, задействованные в съемках картины.Фильм «Бэтмен» из-за коронавируса был перенесен на осень следующего года, хотя изначально его планировали презентовать летом. Режиссер проекта Мэтт Ривз рассказал, что самоизоляция позволит тщательнее проработать визуальные эффекты и внести некоторые корректировки в сценарий. В фильме помимо Паттинсона должен появиться и Энди Серкис, который исполнит роль дворецкого Уэйна Альфреда. Последний также является режиссером сиквела картины «Веном».